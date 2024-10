Città

SARONNO – Nelle giornate del 12 e 13 ottobre a Saronno si è tenuta la prima edizione dello stage di pattinaggio artistico “Il Sogno“, organizzato dalla giovane associazione Italian Skating Saronno.

Gli atleti, pervenuti da diverse parti di Italia, si sono alternati in varie sessioni di perfezionamento della disciplina, grazie alla presenza dell’allenatore della nazionale italiana Massimiliano Cotelli e della campionessa mondiale Letizia Ghiroldi. Accanto a loro, la novità di diverse sessioni di afro fitness, tenute dal preparatore e coreografo Cristian Romeo Badjang.

Forte il desiderio da parte degli organizzatori e degli allenatori di lavorare affinché lo stage possa diventare negli anni futuri un punto di riferimento per il mondo del pattinaggio artistico e per la vita sportiva della città di Saronno, come sottolineato al momento iniziale da parte dall’assessore competente Gabriele Musaró.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

