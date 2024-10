news

Negli ultimi sette giorni, Dogecoin ha registrato un impressionante rally, con un incremento del 30% del suo prezzo, portandolo a raggiungere i $0,145. Questo significativo balzo in avanti è stato in gran parte alimentato dall’annuncio di Elon Musk riguardo al nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa (D.O.G.E.), una proposta sostenuta anche da Donald Trump.

L’idea mira a snellire la spesa e i processi governativi, e ha immediatamente catturato l’attenzione degli investitori. Con un aumento del volume delle opzioni del 616%, l’interesse attorno a Dogecoin sta crescendo, suggerendo che la combinazione tra criptovalute e politica potrebbe avere un impatto duraturo.

Dogecoin sale, il “Dogefather” è tornato?

Negli ultimi giorni, Dogecoin ha mostrato segni di un rinnovato vigore, suscitando domande su un possibile ritorno del “Dogefather”, Elon Musk. La recente proposta di Musk di creare un Dipartimento per l’Efficienza Governativa (D.O.G.E.) in caso di un altro mandato di Donald Trump ha catturato l’attenzione non solo dei media, ma anche degli investitori nel mondo delle criptovalute. L’iniziativa, mirata a semplificare la spesa pubblica e a rendere più efficienti i processi amministrativi, ha immediatamente avuto un impatto positivo su Dogecoin, facendo schizzare il prezzo del token.

Il legame tra Musk e Trump si sta rivelando strategico, con il tycoon che ha dichiarato di voler nominare Musk a capo di una commissione per l’efficienza governativa, qualora venisse rieletto. Questo legame ha portato a un notevole incremento dell’interesse per Dogecoin, testimoniato da un aumento del 616% nel volume delle opzioni e un incremento dell’open interest nei futures di DOGE del 18,09%, secondo Coinglass. Le piattaforme social hanno registrato un’impennata nelle discussioni relative a Dogecoin, raggiungendo i livelli più alti dell’ultimo anno, e i trader iniziano a speculare su un possibile aumento dell’adozione di DOGE nel discorso politico.

Musk e Dogecoin hanno una lunga storia alle spalle; i suoi tweet hanno spesso causato movimenti significativi nel prezzo del token. Ricordiamo che nel 2023, l’annuncio della possibilità di pagamenti in DOGE su Twitter (ora X) ha suscitato entusiasmo nella community crypto. Ora, il suo legame con Trump e il D.O.G.E. potrebbero portare a un’integrazione ancora più profonda del meme coin nelle dinamiche governative, influenzando la sua adozione e il suo valore nel lungo termine.

Il discorso in Pennsylvania di Musk fa impennare le meme coin

L’idea di un Dipartimento per l’Efficienza Governativa, gestito secondo principi di management aziendale, è vista come una mossa audace per migliorare le operazioni del governo e ridurre le spese superflue.

Durante un incontro pubblico in Pennsylvania, Musk ha enfatizzato l’importanza di incentivare le performance elevate e punire quelle scadenti, suggerendo che un approccio orientato ai risultati potrebbe trasformare l’amministrazione pubblica.

Tuttavia, nonostante la crescente attenzione verso Dogecoin, Musk non ha ancora intrapreso passi significativi a favore dell’industria crypto, dopo aver smesso di accettare Bitcoin per Tesla nel 2021 e venduto gran parte delle sue partecipazioni.

Con Tesla che ha recentemente spostato tutto il suo Bitcoin in un nuovo wallet, resta da vedere come evolverà il legame tra Musk, Dogecoin e il mondo delle criptovalute. La community crypto attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre l’interesse per DOGE e le meme coin in generale continua a crescere in un contesto politico e finanziario in rapida evoluzione.

