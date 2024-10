Cronaca

ROVELLO PORRO – Vandalismi e furto ai danni della cappella del Gesioo, “Pax in terris”, che si trova lungo la provinciale 31: ultimamente l’edificio religioso è stato preso ripetutamente di mira, è stata forzata la cassette per le offerte che si trova all’interno del piccolo edificio. Mrntre nei giorni scorsi qualcuno ha divelto la porta di ingresso, forse ignorando il fatto che sarebbe bastato abbassare la maniglio visto che è sempre aperta, ed ha rotto uno dei vetri della porta con una sassata. Si tratta di episodi avvenuti con tutta probabilità in orario notturno visto che lo stabile si trova ai margini di una strada molto trafficata ma nessuno si è accorto di nulla, infatti non vi sarebbero stati testimoni.

La cappella, che risale al seicento, è di proprietà privata. Già nel gennaio dell’anno scorso la cappella era stata svaligiata da parte dei ladri.

(foto archivio: la cappella che è stata presa di mira dai malviventi)

22102024