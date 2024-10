news

SARONNO – E’ stato raggiunto da un pugno sferrato da un ragazzo poco più grande i lui dopo un movimento episodio avvenuto alla fermata del pullman di via Varese.

E’ la prima ricostruzione, di alcuni testimoni che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, di quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre in via Varese davanti alla fermata del pullman utilizzata degli studenti del polo scolastico.

A chiarire l’accaduto saranno i carabinieri intervenuti con una pattuglia subito dopo l’aggressione subita da uno studente di 17 anni raggiunto da un pugno e finito a terra. Sono stati ovviamente allertati i genitori del giovani poi accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Da alcuni ragazzi presenti è arrivata anche la descrizione del ragazzo che ha colpito il 17enne.

Per capire cosa sia accaduto con precisione potrebbero essere utili del immagini della videosorveglianza che coprono alcuni tratti del percorso degli studenti da e per il quartiere scolastico.

Solo settimana scorsa i carabinieri erano dovuti intervenire in via Carso, nel cuore del quartiere scolastico, per una violenta rissa (iniziata sembra per ottenere i soldi delle prevendite di alcuni ingressi in discoteca) tra una dozzina di ragazzi.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti