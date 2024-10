Cronaca

SARONNO – Qualcuno ha sfondato la porta a vetri dell’ingresso ma l’allarme è scattato subito ed ha messo in fuga il ladro mentre la tempestiva mobilitazione della Saronno Servizi ha permesso di aprire regolarmente il punto vendita con una rapidissima riparazione effettuata in mattinata.

Si può riassumere così la spaccata messa a segno stamattina, martedì 22 ottobre, ai danni della farmacia comunale numero 2 tra via Volonterio e via Valletta.

L’allarme è scattato alle 4,45 mettendo in fuga il ladro che ha sfondato la porta a vetri per guadagnare l’accesso. Probabilmente era alla ricerca di un fondo cassa che peraltro non viene lasciato nel punto vendita. In ogni caso non è riuscito a raggiungere il bancone. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i responsabili della Saronno Servizi. E’ stato subito attivato il fabbro per la riparazione della porta e la farmacia ha aperto regolarmente.

