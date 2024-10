Città

SARONNO – Nella serata di sabato 19 ottobre la compagnia teatrale amatoriale Crazy Dreamers è andata in scena al teatro Giuditta Pasta con lo spettacolo “Aladin e il Crazy genio”.

E’ stato possibile realizzare lo spettacolo grazie alla sponsorizzazione di Sigma Costruzioni, oltre a Lino’s coffee e Wiener haus. Il ricavato della serata è stato devoluto alla fondazione Casa di Marta, impegnata ormai da tempo sul territorio saronnese nella promozione di servizi e attività sociali in aiuto a persone e famiglie in difficoltà.

Il teatro era al completo: adulti e bambini hanno partecipato ad uno spettacolo carico di allegria. Si sono alternate scene cantate e dialogate, dove l’ironia è stata spesso la chiave per richiamare valori di grande spessore umano, come l’amore e la verità, l’amicizia e la generosità.

“Grazie ai Crazy Dreamers, grazie agli sponsor e grazie a ciascuno dei presenti che qui stasera sta compiendo un gesto di solidarietà: siate lieti non solo per la gioia dello spettacolo che vedrete, ma anche per la consapevolezza di aver compiuto un gesto di bene” così ha ringraziato Casa di Marta all’inizio dello spettacolo, che è stato poi un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti, con scenografie curate con grande attenzione e dedizione.

I Crazy Dreamers hanno mostrato come passione, impegno, gioia e solidarietà possano generare momenti di grande valore umano.

(foto e video dell’evento)

