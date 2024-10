iltra2

TRADATE – In occasione del suo ventesimo compleanno, la cooperativa sociale Baobab organizza un convegno dedicato alle opportunità e alle sfide che il digitale rappresenta per i minori. “Quest’anno, la Cooperativa Baobab compie vent’anni, un periodo in cui siamo cresciuti insieme al territorio, alla comunità, ai professionisti del sociale, alle famiglie, ai bambini e agli anziani disabili che abbiamo incontrato. Come recita il nostro logo “Vent’anni con voi e per voi”. E cosa fare di meglio per festeggiare questo traguardo se non condividere alcune riflessioni che hanno a che fare con educazione e digitale?”. Così Maurizio Martegani, Presidente di ​Baobab Cooperativa Sociale, ha iniziato a raccontare con orgoglio e soddisfazione l’evento organizzato sabato 26 ottobre in Villa Truffini, a Tradate.

Una giornata dedicata al tema “Minori e Digitale: opportunità e sfide educative, interverranno Daniela Villani, Simona Ferrari, Angelo Bertolone, docenti dell’ Università Cattolica di Milano e coinvolti nel Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia. Nel pomeriggio, invece, abbiamo previsto diversi workshop guidati da formatori professionisti della comunicazione”.

Quella organizzata dalla Cooperativa Baobab è, quindi, una vera e propria occasione per “riflettere e metterci alla prova con questi mondi ragionando su Ai e realtà virtuale, con attenzione alle opportunità e, soprattutto, alle cautele da osservare. Ce la stiamo mettendo tutta per lavorare al meglio da punto di vista pedagogico e relazionale, se non si raggiungono gli obiettivi sperati significa che le relazioni non sono oneste, trasparenti, non ci sono fiducia e stima”.

Con questa ultima riflessione, Maurizio Martegani invita tutti a partecipare alla giornata del 26 ottobre, di cui troverete tutti i dettagli in basso, nella voce “Files”.