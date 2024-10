ilSaronnese

UBOLDO – Sono invitati anche i cittadini alla cerimonia di firma che si terrà lunedì prossimo 28 ottobre in Municipio per l’iniziativa no alle mafie promossa dal Comune di Uboldo e dall’associazione nazionale antiracket e antiusura Sos Italia Libera.

La riunione si terrà in sala consiliare “Cav. Tito Zaffaroni” a partire dalle 19.

Davanti ad autorità civili, militari e politiche sarà siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Uboldo e l’associazione nazionale antiracket e antiusura Sos Italia Libera che servirà per garantire un’azione di prevenzione contro i fenomeni criminali sul territorio e salvaguardare cittadini e imprese. Un protocollo già firmato da altre realtà del comprensorio e della provincia di Varese.