SARONNO – UBOLDO – E’ organizzato dalla Casa di comunità di Saronno nella sala consiliare in Municipio ad Uboldo l’incontro “L’alimentazione in sicurezza del paziente fragile” con la presenza di Ylenia Romano (Geriatra), Gianluca Imperio (Dietista) Nicole Dragonetti (Logopedista).

“Lo stato nutrizionale è una condizione fondamentale per la salute e il benessere dell’individuo. Un corretto stato nutrizionale permette di migliorare molto la sopravvivenza, la qualità della vita e lo stato funzionale soprattutto per i soggetti più anziani. Strettamente connesso è il problema della disfagia, una condizione molto più frequente di quanto si pensi e spesso non diagnosticata, con grave rischio di malnutrizione ed eventi collaterali per i soggetti che ne sono affetti. L’evento ha come obiettivo quello di condividere conoscenze sulla fragilità clinica e sensibilizzare sul problema della malnutrizione negli anziani fornendo conoscenze generiche sulle problematiche e sulle esigenze nutrizionali”.

L’evento è in programma giovedì 24 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30 in sala consiliare in Municipio ad Uboldo.