VEDANO OLONA – Una spaventosa serata in biblioteca per questo Halloween. La biblioteca di Vedano Olona annuncia la terza edizione di “Biblio Halloween – siamo tutti un po’ mostri”. L’appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre, alle 14.30, nel parco Spech, i bambini dai 5 anni in su potranno vivere un pomeriggio da brivido tra letture spaventose e sfide mostruose.

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare il loro costume preferito per immergersi completamente nell’atmosfera di Halloween. Sarà un’occasione imperdibile per divertirsi in compagnia e mettersi alla prova con attività a tema.

Per partecipare è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo: [email protected]. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al centro di aggregazione giovanile in via Dei Martiri, 9.

(foto archivio)

