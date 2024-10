Calcio

SARONNO – Turno infrasettimanale oggi di Eccellenza: si anticipa infatti l’ultima giornata di andata, il 17′ turno, che altrimenti sarebbe andata a cadere in prossimità delle feste natalizie. E dunque nella giornata odierna tutti in campo.

Per quanto riguarda la formazioni locali, si inizia alle 15.30 con Ardor Lazzate-Legnano allo stadio di via Laratta, un testa-coda tutt’altro che scontato visto che dopo l’arrivo della nuova dirigenza la formazione legnanese si sta rilanciando. Arbitro Mirko Soncin di Voghera (assistenti Elia Cortesi di Bergamo e Giovanni Scardino di Milano).

Alle 20.30 in campo anche il Fbc Saronno che dopo quattro sconfitte consecutive gioca allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi contro la quotata Rhodense: l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari ha chiesto ai suoi di non ripetere certe disattenzioni viste domenica scorsa contro il Pavia. Arbitro Daniele Paciucco di Campobasso (assistenti Daniele Savoldi di Brescia e Gabriele Terlizzi di Bergamo).

Alle 20.30 gioca anche la Caronnese, in casa allo stadio di corso della Vittoria, contro il fnalino di coda Robbio Libertas. Arbitro Giorgio Foppoli di Lovere (assistenti Paolo Zappella di Bergamo e Samuele Cometti di Bergamo).

Classifica

Solbiatese 19 punti, Mariano 17, Ardor Lazzate 14, Caronnese, Pavia e Vergiatese 12, Rhodense 11, Meda, Ispra e Sestese 10, Lentatese, Fbc Saronno 9, Casteggio e Sedriano 8, Cinisello 5, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 1.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

23102024