Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo il passo falso di sabato scontro contro la Pro Sesto, la Varesina torna alla carica oggi nel turno infrasettimanale di serie D, valevole per la 10′ giornata: la formazione di Venegono Superiore gioca in casa alle 15 contro la Folgore Caratese, un match che la squadra di casa non vuole sbagliare, per tornare subito nelle zone di vertice della graduatoria.

Il programma odierno

Chievo Verona-Pro Sesto, Arconatese-Ciliverghe, Breno-Ospitaletto, Magenta-Castellanzese, Nuova Sondrio-Vigasio, Pro Palazzolo-Crema, Sangiuliano City-Club Milano, Varesina-Folgore Caratese, Fanfulla-Casatese, Sant’Angelo-Desenzano.

Classifica

Ospitaletto 20 punti, Desenzano 19, Pro Sesto, Varesina e Sant’Angelo 17, Casatese 15, Breno, Pro Palazzolo, Castellanzese 14, Ciliverghe e Folgore Caratese 13, Club Milano 11, Sangiuliano City e Crema 10, Nuova Sondrio 9, Vigasio e Magenta 8, Fanfulla 7, Chievo Verona 6, Arconatese 4.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

23102024