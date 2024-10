news

Michael Saylor, co-fondatore di MicroStrategy, sostiene che aziende come Apple dovrebbero investire in Bitcoin anziché dedicarsi ai buyback azionari per incrementare la loro capitalizzazione di mercato.

Secondo Saylor, un investimento di 100 miliardi di dollari in Bitcoin potrebbe tradursi in un aumento di 1-2 trilioni di dollari nella valutazione di Apple. Inoltre, egli ritiene che il Bitcoin sia un asset superiore per proteggere le riserve aziendali dall’inflazione, con una previsione a lungo termine che prevede il raggiungimento di 13 milioni di dollari per coin entro 21 anni.

L’ottimismo di Saylor si unisce a quello per gli ETF su BTC che registrano l’ennesima impennata

L’ottimismo di Michael Saylor si allinea a un contesto di mercato particolarmente favorevole per il Bitcoin, con i fondi ETF che registrano impennate significative. Secondo gli analisti della Bernstein, gli afflussi nei fondi ETF su Bitcoin hanno raggiunto i 2,1 miliardi di dollari nell’ultima settimana, il valore più alto dall’inizio di marzo, quando il Bitcoin si avvicinava al suo massimo storico di quasi 74.000 dollari. Con gli afflussi totali da gennaio che ammontano a circa 21 miliardi di dollari e le attività in gestione che superano i 66 miliardi, il mercato sembra nuovamente attratto dalla criptovaluta.

A supportare questo rialzo sono anche le dinamiche politiche negli Stati Uniti. L’ottimismo per una possibile vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali, accoppiato a dichiarazioni pro-crypto da parte di Kamala Harris, ha alimentato un sentiment di mercato “risk-on”. Trump, con una probabilità del 61,1% di vittoria secondo Polymarket, potrebbe portare avanti politiche più favorevoli per le criptovalute.

Inoltre, il trading retail sta mostrando segnali di ripresa, con i ricavi da crypto trading di Robinhood in aumento del 160% su base annua. Anche le azioni delle società di mining di Bitcoin stanno sovraperformando, riflettendo un sentimento rialzista che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di bull market per la principale criptovaluta.

Anche le meme coin traggono giovamento da questo rinnovato entusiasmo

Il rinnovato entusiasmo nel mercato delle criptovalute ha portato anche a un’impennata delle meme coin, il cui valore di mercato collettivo è triplicato negli ultimi sei mesi, raggiungendo circa 66 miliardi di dollari. L’interesse è stato ulteriormente alimentato dal dibattito attorno al “memecoin supercycle” di Murad Mahmudov durante il Token2049, che ha portato l’argomento alla ribalta.

Secondo gli analisti, le meme coin sono la categoria di monete a più rapida crescita nel settore cripto. La loro natura divertente e coinvolgente attrae i nuovi investitori retail, spingendo a una crescita organica di questi token. Recenti sviluppi hanno visto bot di intelligenza artificiale promuovere meme coin come Flockerz ($FLOCK), dimostrando la potenziale interazione tra IA e cripto.

Che cos’è Flockerz e perché la sua prevendita sta generando così tanto entusiasmo?

Flockerz è la prima meme coin completamente gestita dalla community e sta rapidamente attirando l’attenzione degli investitori nel panorama crypto. In pochi giorni dal suo lancio, ha registrato un afflusso del 22% di nuovo capitale, portando la sua prevendita a oltre 900.000 dollari. Con l’obiettivo del milione di dollari in vista, il token $FLOCK è attualmente in vendita a 0,0058161 dollari, un prezzo destinato a salire a breve.

L’entusiasmo per Flockerz si inserisce nel contesto di “Uptober”, un mese che promette storicamente grandi forti guadagni per Bitcoin e le altre criptovalute. Con il Bitcoin in ripresa e il mercato delle meme coin che guadagna slancio, Flockerz si distingue per la sua governance comunitaria. I possessori di token $FLOCK possono partecipare attivamente alle decisioni del progetto attraverso il meccanismo di vote-to-earn (V2E), ricevendo token in cambio del loro voto.

Questo approccio innovativo di Flockerz restituisce il potere agli investitori retail, creando una base solida di supporter uniti dalla passione per le meme coin. L’influencer Andrea Landriani ha già espresso il suo sostegno, evidenziando ulteriormente l’interesse verso il progetto.

Con un rendimento annuale (APY) impressionante del 1826%, Flockerz sta ridefinendo il panorama delle meme coin e creando opportunità uniche per gli investitori.