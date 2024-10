Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti promettono di portare una forte volatilità al mercato delle criptovalute, soprattutto considerando che la corsa alle elezioni è ancora aperta e mancano solo due settimane al voto.

Nel frattempo, una nuova meme coin che simula la corsa presidenziale in una dimensione parallela sta offrendo un’opportunità unica ai primi acquirenti di ottenere guadagni importanti.

FreeDum Fighters (DUM), il nuovo token PolitiFi a bassa capitalizzazione, sta riscuotendo grande successo fin dal suo debutto, raccogliendo oltre $200.000 in finanziamenti in soli 3 giorni di presale.

$200k raised in the $DUM presale 🔫 pic.twitter.com/5a7qH9U1va

L’ICO di DUM ha attirato anche l’attenzione di influencer e trader noti nel mondo delle criptovalute, con alcuni che lo indicano come la prossima destinata a fare 100x.

Il settore PolitiFi è in forte crescita in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In particolare, le principali Trump coin, MAGA, MAGA Hat e TREMP, hanno registrato aumenti a tre cifre nell’ultimo mese, in parte grazie al crescente vantaggio di Donald Trump su Polymarket. Tuttavia, questi progetti sono creati per sostenere un candidato e criticare l’altro. Questo approccio non piace a una parte consistente degli investitori in criptovalute ed è uno dei motivi per cui molte dei principali exchange evitano di inserirli.

Al contrario, FreeDum Fighters mette in scena uno scontro epico tra due figure politiche super-meccanizzate, MAGATRON e Kamacop 9000, in un universo alternativo.

MAGATRON, la Macchina MAGA, è descritto come un guerriero pro-America dall’alto QI, mentre KAMACOP 9000, il Cacciatore di Ingiustizie, è un combattente “devastante e freddamente intelligente”, paladino della giustizia sociale e del femminismo.

Questo progetto satirico e gamificato permette agli investitori in criptovalute di sostenere il loro campione preferito e guadagnare ricompense monetarie interessanti.

Con due settimane rimaste prima del giorno delle elezioni, la tensione politica è alle stelle. Mentre nel mondo reale ciò porta divisione e scontri, FreeDum Fighters promette un’esperienza divertente e redditizia per gli investitori in criptovalute.

Alcuni dei principali influencer come Xeno, Laffy e Lucas stanno già parlando del progetto e hanno investito in anticipo nella presale in corso.

