Primo piano

MILANO – Innovazione e sostenibilità stanno guidando gli sviluppi anche del settore ferroviario. Per rispondere alla richiesta di professionisti e di nuove competenze legate a queste trasformazioni, dalla collaborazione tra Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, Trenord, azienda ferroviaria che gestisce il servizio regionale, suburbano e aeroportuale in Lombardia, e Mobilita Its Academy, nasce il percorso Ifts post-diploma per formare i futuri Tecnici Manutentori di Veicoli Ferroviari.

Il programma, sviluppato congiuntamente fin dalla fase di selezione delle candidature che ha preso il via a maggio, avrà inizio il 29 ottobre 2024 e si rivolge a candidati e candidate con un diploma di Istruzione Secondaria Superiore o con diploma professionale conseguito attraverso percorsi quadriennali di Iefp.

Le persone selezionate seguiranno un corso formativo gratuito specializzante che permetterà loro di apprendere le competenze più richieste dal settore, dalla conoscenza dei componenti di veicoli passeggeri e motrici e dei sistemi di trazione e controllo, alla capacità di eseguire ispezioni regolari fino alla diagnostica e alle riparazioni sui veicoli ferroviari e all’utilizzo di attrezzature specifiche.

Il programma prevede 1.000 ore di formazione, di cui più della metà svolte direttamente in azienda. Concluso positivamente il percorso, i partecipanti conseguiranno una Certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore riconosciuta in ambito lavorativo a livello nazionale ed europeo e saranno assunti da Trenord.

“La formazione specializzante è oggi uno strumento fondamentale per favorire l’occupabilità di candidati e candidate nel mercato del lavoro, soprattutto nei settori ad alta innovazione come quello ferroviario. La transizione energetica e la trasformazione dei modelli di mobilità sostenibile stanno infatti accelerando la richiesta di nuove figure e lo sviluppo di nuove competenze – afferma Enrico Cornetta, Division Manager Naval, Railways, Aerospace & Defence di Gi Group – Il percorso IFTS che abbiamo sviluppato in collaborazione con Trenord e Mobilita ITS Academy rappresenta un’occasione unica per chi ha interesse ad acquisire le competenze tecniche e trasversali necessarie per diventare professionista nel comparto della manutenzione ferroviaria. La stretta collaborazione e il dialogo costante tra tutti gli attori coinvolti hanno reso possibile la costruzione di un percorso formativo innovativo, completo e di alta qualità, progettato per rispondere alle esigenze delle aziende, promuovere l’occupazione giovanile e contribuire attivamente a contrastare i fenomeni dei Neet e dell’abbandono scolastico.”

“Il settore della mobilità vive una continua evoluzione, di tecnologie e competenze, e per le aziende del settore è fondamentale tenere il passo di questa evoluzione, o addirittura anticiparla – commenta Francesca Busiello, Responsabile Ricerca e Selezione di Trenord – Questa è la ragione per cui ci siamo avvalsi dell’expertise di due partner come Gi Group e Mobilita Its Academy, per individuare e formare nuove professioniste e nuovi professionisti per le nostre squadre dell’area di manutenzione, il motore del nostro servizio. Come operatore ferroviario della regione più mobile del Paese, che mette ogni giorno sui binari 330 treni per garantire un’offerta di oltre 2200 corse giornaliere su cui viaggiano 750mila passeggeri, abbiamo il dovere e l’urgenza di formare continuamente i nostri team e ampliarli con l’ingresso di figure specializzate, per un’attività di manutenzione sempre più efficace e innovativa”.

“Mobilita Its Academy è una delle prime fondazioni Its in Italia e ha come mission la formazione di giovani nell’ambito della mobilità sostenibile. Siamo lieti di poter mettere a disposizione di questo progetto Ifts, realizzato in collaborazione con Gi Group e Trenord, le competenze formative maturate in 14 anni di attività nell’ambito aeronautico, logistico, meccatronico, e oggi, anche ferroviario – conclude Giovanni Toffoletto, direttore generale di Mobilita Its Academy – Crediamo sia possibile appassionare i giovani a professioni ad alto contenuto tecnologico e con grandi prospettive di crescita. Per questo, stiamo investendo risorse in particolare per il settore ferroviario – diventando il primo Its in Italia dotato di simulatori di condotta treni di ultima generazione – che può così trarre grande valore dal sistema duale di formazione.”