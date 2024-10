Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – C’è un malore all’origine dell’incidente avvenuto oggi mercoledì 23 ottobre in via Baracca. Erano da poco passate le 11 quando un 64enne alla guida della propria vettura ha avuto un malore.

A quel punto ha perso il controllo dell’auto, andando a collidere con un’altra macchina. Sul posto è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, il cui equipaggio ha prestato soccorso al paziente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: pur non avendo traumi apparenti, l’uomo è stato trasportato in conseguenza del malore in pronto soccorso del Circolo, dove è arrivato in codice rosso.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Saronno che si è occupata dei rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto archivio)

