MILANO – “L’altro giorno al Pirellone (sede di Regione Lombardia a Milano, ndr) ho avuto il piacere di accogliere l’Associazione sportiva dilettantistica Ternatese Calcio, una realtà importante del panorama sportivo della provincia di Varese, con una lunga tradizione, nella quale fra l’altro ha militato anche il ministro Giancarlo Giorgetti come portiere. La visita è stata un’occasione unica per i dirigenti sportivi e alcuni giovani atleti di conoscere da vicino il “parlamento dei lombardi” e riflettere sull’importanza dello sport nella crescita personale e sociale”. È quanto si apprende da una nota del consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti.

“Durante l’incontro – ha proseguito Monti – abbiamo discusso con i ragazzi e i dirigenti dell’associazione del ruolo fondamentale che lo sport riveste nella vita dei giovani, non solo per la loro salute fisica, ma anche per il loro benessere mentale. Lo sport è uno strumento cruciale per sviluppare empatia, spirito di squadra e per superare le barriere della dipendenza da tecnologia e social network, sempre più diffuse tra le nuove generazioni. È un modo unico per favorire relazioni autentiche e costruttive”.

“La città di Varese – ha sottolineato Monti – con il suo ricco tessuto sportivo, deve giocare un ruolo ancora più centrale nell’investire sullo sport e nel sostenere le associazioni sportive locali. Da tempo sostengo che la nostra provincia può diventare un hub sportivo per tutto il territorio. Per questo, anche viste le recenti dichiarazioni del sindaco Galimberti, al prossimo bilancio del Comune di Varese, presenterò un emendamento per richiedere uno stanziamento di risorse finalizzato a sostenere ulteriormente le associazioni sportive locali. Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri giovani e nella salute di tutta la comunità”.

23102024