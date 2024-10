Altre news

CISLAGO – La cooperativa Il Granello, che si occupa di inserimento lavorativo e supporto sociale per persone con disabilità, ha recentemente partecipato al primo G7 dedicato a inclusione e disabilità, tenutosi ad Assisi dal 14 al 16 ottobre. L’evento, di grande importanza a livello internazionale, ha visto la partecipazione della cooperativa su invito del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che ha conosciuto l’associazione nel 2019.

Durante l’incontro, il direttore educativo de Il Granello, Luca Landolfi, ha avuto l’opportunità di condividere l’esperienza della cooperativa, che opera nel distretto di Saronno, bassa comasca e medio Olona. Quattro ragazzi dell’associazione, soprannominati “granellini“, hanno anche contribuito al pranzo servendo i politici presenti. Landolfi ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sottolineando quanto sia importante per loro poter portare il proprio impegno e i risultati raggiunti in un contesto così prestigioso.

Il sindaco di Cislago, Stefano Calegari, ha manifestato la sua emozione per il traguardo raggiunto da una realtà locale nata nel 1987 con l’obiettivo di fornire lavoro a persone fragili, che oggi è cresciuta fino a rappresentare un modello a livello internazionale. Calegari ha elogiato l’associazione per il suo costante impegno nel mettere al centro la persona, offrendo supporto sia ai ragazzi che alle loro famiglie.

Oltre all’inserimento lavorativo, Il Granello si occupa oggi di educazione, formazione e assistenza per persone con disabilità adulte, gestendo centri socio-educativi sia semi-residenziali che residenziali in varie località, tra cui Cislago, Fagnano Olona, Marnate, Saronno, Uboldo, Guanzate e Turate.

(foto dal profilo Facebook de Il Granello)

