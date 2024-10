Groane

SOLARO – Conquista proseliti in tutto il mondo da Londra a New York da Milano a Roma passando per Genova ed ora arriva anche a Solaro. Stiamo parlando del Silent Book Club che con Elena Grandin debutterà per la prima volta sabato 26 ottobre nell’ambito dell’iniziativa biblioteca in festa.

Ma cos’è un Silent book club: è un momento per lettori che vogliono leggere insieme in silenzio. Nessun libro assegnato, ognuno legge quello che preferisce e parla del libro solo se ne ha voglia. Un’occasione per conoscere altri lettori e per condividere la stessa passione per i libri.

In un Silent Book Club, non ci sono letture assegnate e non c’è “l’obbligo” di parlare del libro, come nei tradizionali gruppi di lettura. Gli incontri hanno una durata massima di due ore e prevedono un momento iniziale di accoglienza dei partecipanti, la lettura silenziosa e infine la possibilità di socializzare e condividere le letture. Per chi fosse interessato a provare questa nuova modalità di lettura personale e condivisione l’appuntamento è sabato 26 ottobre alle 15,30 in biblioteca con ingresso libero.

