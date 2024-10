Città

SARONNO – Testimonianze di guerra, con un focus all’attualità e a quanto sta accadendo in Palestina. Venerdì 25 alle 21 all’oratorio di via Legnani a Saronno il giovane saronnese Garo porterà la sua testimonianza di quanto sta accadendo in quei territori.

Il suo discorso sarà documentato con foto e video, sull’esperienza vissuta questa estate in un villaggio palestinese di Cisgiordania nei pressi di Ebron, come volontario di operazione colomba della associazione papa Giovanni XXXIII. Un momento per comprendere anche dal punto di vista umano quanto sta accadendo nei territori di guerra, dove la crisi umanitaria si accavalla alla crisi politica.

“L’associazione papa Giovanni XXXIII è fatta di persone che condividono ogni giorno la vita con i poveri, con chi vive ai margini, bambini abbandonati e persone sole – così si legge sul sito internet ufficiale – In 500 realtà tra case famiglia, mense per i poveri, centri nutrizionali, capanne di Betlemme per i senza tetto, comunità terapeutiche, cooperative sociali e case di accoglienza, in oltre 40 paesi del mondo, realizzano il grande progetto del fondatore: essere la famiglia di chi non ce l’ha.”

