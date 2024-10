iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Roberto Castiglioni, assessore ai Lavori Pubblici, Territorio, Edilizia Privata del Comune di Venegono Superiore entra in Lombardia Ideale e diventa responsabile della zona del Seprio”. Lo annuncia Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale, capogruppo e segretario di Lombardia Ideale.

“Siamo contenti di accogliere tra le nostre fila una persona specchiata, onesta e concreta, che ha sempre lavorato per il bene della sua comunità ed è apprezzato in maniera bipartisan da molti”, commenta Leslie Mulas, coordinatore provinciale varesino di Lombardia Ideale.

“Castiglioni – rimarca Mulas – è un uomo che ha sempre basato il suo modo di fare politica a livello locale sulla passione e sulla competenza, qualità che per noi sono fondamentali per essere al servizio della comunità. Lombardia Ideale – conclude il coordinatore provinciale – si dimostra un movimento in crescita in tutte le aree del Varesotto, capace di aggregare un numero sempre maggiore di amministratori locali e di raccogliere il consenso soprattutto dei piccoli Comuni di cui siamo ormai diventati autentici portavoce”.

“Dopo tanti anni, grazie a Lombardia Ideale, si intravede una luce in fondo al tunnel nella politica locale”, dichiara Roberto Castiglioni. “Ringrazio tutto il movimento, in prima persona Giacomo Cosentino e Leslie Mulas, per questa opportunità. Da parte mia – aggiunge Castiglioni – non mancheranno mai l’impegno e l’attenzione per il territorio, partendo dall’ascolto e dalla disponibilità nei confronti delle persone”.