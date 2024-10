iltra2

VENEGONO INFERIORE – Bidoncini danneggiati? Ecco come sostituirli gratuitamente: Coinger, che si occupa del servizio di nettazza urbana a Venegono Inferiore ed in diverse altre località della zona, fornisce le informazioni su come fare.

Se avete trovato il bidoncino danneggiato, senza coperchio o con il manico rotto non preoccupatevi, ve lo sistemiamo noi. La sostituzione è gratuita – fanno sapere da Coinger – Potete farla direttamente in sede o comodamente a domicilio. In sede basterà presentarsi con il bidoncino danneggiato allo sportello e sarà nostra cura aggiustarvelo o consegnarvi un nuovo bidone integro.Per richiedere la sostituzione a domicilio basterà contattarci al numero verde 800359595 e potrete concordare con l’operatore l’appuntamento in base alle date disponibili.Non esponete il bidone rotto, assicuratevi che il prossimo ritiro avvenga senza intoppi. Facciamo insieme la differenza”.

