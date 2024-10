Calcio

SARONNO – Arriva un’altra sconfitta in campionato per il Fbc Saronno nella partita disputata contro la Rhodense nella sera di mercoledì 23 ottobre allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per l’anticipo della diciottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Il match si sblocca dopo nemmeno 13 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Bizzarri che, nella mischia in area di rigore, riesce ad insaccare il pallone in rete portando in vantaggio la Rhodense. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-1 con il Fbc Saronno che non è mai riuscito a trovare una reazione concreta al goal del vantaggio avversario. La ripresa si svolge sulla falsa riga dei primi 45 minuti con i saronnesi che provano a spaventare gli avversari senza, però, mai riuscire a creare delle azioni pericolose. L’azione più pericolosa, invece, la trovano proprio gli ospiti nel recupero con Bonacina che si divora, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, il goal del raddoppio facendo finire la partita con il risultato di 0-1.

Il Fbc Saronno mette in scena ancora una prestazione decisamente negativa a causa della quale rimedia la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Vista la vittoria in trasferta del Sedriano con la Vergiatese, i saronnesi scendono in zona play-out, precisamente al tredicesimo posto della classifica a quota 9 punti. Discorso opposto per la neopromossa Rhodense che continua a brillare nel girone portando a casa la quarta vittoria stagionale con cui conquista tre punti utili ad inseguire il gruppo di testa.

FBC SARONNO – RHODENSE 0-1

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Favilla (1′ st. Vaglio), Pedrocchi, Alvitrez; Lanzarotti (17′ st. Gatti), Mammetti, Pontiggia (26′ st. Locati). A disposizione Gargarella, Pandini, Sardo, Ciceri, Cabezas, Ferrari. All. Roncari.

RHODENSE (4-2-3-1): Mantovani; Bizzarri, Missaglia, Galbiati (21′ st. Fedeli), Nejmi; Augliera (9′ st. Zaina), Renner; Pedergnana (35′ st. Moltini), Orlandi (21′ st Bettoni), Scapuzzi; Bonacina. A disposizione Catizone, Bentivegna, Moro, Milani, Urso. All. Gatti.