Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si gioca l’infrasettimanale del campionato di Eccellenza allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella sotto un cielo plumbeo e carico d’acqua. Tocca al Robbio questa sera far visita agli uomini di Mister Ferri. Il risultato finale (3-1 per la Caronnese) la dice lunga sull’andamento del match e fotografa perfettamente il predominio dei padroni di casa che lasciano agli ospiti a secondo tempo ormai inoltrato il gol della bandiera.

La cronaca – La Caronnese inizia l’incontro odierno già lancia in resta: i rossoblù occupano stabilmente la metacampo avversaria e al 10′ hanno già una prima possibilità di andare in rete: palla filtrante di Capitan Corno per Becerri che entra in area palla al piede e al tiro viene steso platealmente dal portiere. Non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Becerri: bel rasoterra angolato che il portiere avversario Costantino però intercetta e respinge con grande veemenza. Al quarto d’ora, a seguito di calcio d’angolo, tocca a Corno (lanciato da Zibert) entrare in area e con un “tiro a giro” mandare alto di poco sopra la traversa. La Caronnese passa in vantaggio al 22′: Becerri effettua un perfetto dribbling in area a cui segue un altrettanto preciso assist per Malvestio che gonfia la rete: 1-0. Al 43′ tocca a Galletti sviluppare in campo un’azione in solitaria che inizia sulla fascia destra e si chiude con un gran tiro che costringe l’estremo difensore avversario a superarsi. La prima frazione di gioco termina con il secondo gol dei rossoblù di Mister Ferri: siamo al 46′ e l’esperto Zibert prende palla in area e con il suo personale mancino va al tiro portando il risultato sul 2-0. Tutti negli spogliatoi

La ripresa è ancora di marca caronnese. Al 18′ arriva il terzo gol dei padroni di casa: tiro di Becerri che viene ribattuto dal portiere e proprio sulla ribattuta il neo entrato Oliviero non si fa sfuggire l’occasione di rubare palla ed impavidamente appoggiare in rete: 3-0. Per il Robbio alla mezz’ora c’è solo da registrare il gol della bandiera di Modena che da buona posizione supera Vergani.

Caronnese-Robbio 3-1

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia, Zibert (21′ st Tondi), Lofoco, Galletti, Malvestio (16′ st Oliviero), Paltrinieri, Colombo (43′ pt Doumbia), Corno (30′ st Cerreto), Becerri (41′ st Rosa). A disposizione: Paloschi, Sorrentino, Savino, Cannizzaro. Allenatore: Ferri

Robbio: Costantino, Guida, Pisati (41′ st Centenaro), Marasco, Bullano, Santagostino, Gregori (15′ st Vicini), Tartaro, Modena, Kambo (11′ st Uccello), Pavesi (30′ st Montiglio). A disposizione: Civiero, Eusebione, Capodaglio, Nsingi. Allenatore: Viassi

ARBITRO: Giorgio Foppoli di Lovere

ASSISTENTI: Paolo Zappella di Bergamo, Samuele Cometti di Bergamo

RETI: 22′ pt Malvestio (C), 46′ pt Zibert (C), 18′ st Oliviero (C), 30′ st Modena (R)

RECUPERO: 1 min (pt), 3 min (st)

AMMONITI: Pavesi (R), Pisti (R)

24102024