VENEGONO SUPERIORE – Nello scorso weekend la Under 17 dell Varesina continua il percorso in testa alla classifica, mentre le due Under 16 conquistano due vittorie importantissime, Varesina in testa.

Under 19 Nazionale

La Juniores Nazionale di mister Moretti viene rimontata dal Gozzano e subisce un 3-2 interno che fa male. Non bastano i gol di Piras e Sassi per conquistare vittoria o un punto. In inferiorità numerica per una espulsione, arriva la sconfitta.

Under 17 Élite

Con un primo tempo clamoroso i ragazzi di mister Mezzotero vincono 3-1 contro il Club Milano e resta al comando della classifica a braccetto con l’Accademia Inter. L’opportunismo di Sangare, l’accelerazione di Ghirardelli e la magia di tacco di Sisti indirizzano la sfida.

Under 16 Varesina Élite

Manita per i ragazzi di mister Arban che battono 5-1 il Casteggio. La doppietta di Bubba, i gol di Crema, Cavallo e Broggini rendono vano il pareggio dei pavesi. E a fine giornata lo sguardo alla classifica dice vetta solitaria. Complimenti!

Under 16 Accademia Élite

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister di Bari che ne fanno 3 all’Assago, che era in testa fino alla fine di questa partita. Due punizioni di Grande e la staffilata di Menghini dal limite danno il 3-0 finale.

Under 15 Varesina Élite

Sul difficile campo dell’Accademia Inter finisce 1-1. I ragazzi di Mister Pesavento portano a casa un punto e mantengono il terzo posto in classifica. Non basta il gol di Baldera in avvio per portare a casa la vittoria.

Under 15 Accademia Élite

Non basta un buon primo tempo sul campo del Seguro per la squadra di Mister Colombo, sconfitta 3-1 a Settimo Milanese dagli avversari che guidano la classifica. Il gol di Sannino non basta per strappare almeno un punto.

Under 14 Varesina Regionale

Vittoria numero 7 in 7 partite per i ragazzi di mister Simionato che vincono 5-0 sul campo del Gavirate e confermano la forza del gruppo. A segno D’Ambrosio, Dovico con una doppietta, Ligori e Antonini.

Under 14 Accademia Regionale

Rocambolesca partita a Inveruno per i ragazzi di mister Bulgheroni che dopo un buon avvio con l’autorete del vantaggio, vanno sotto 3-1. Rimontano fino al 3-3 coi gol di Mahfoud e Papavero, ma subiscono il 4-3 nel finale.

Under 14 Accademia

Finisce 2-2 la partita dei ragazzi di mister Pascale. Bella partita a Venegono coi nostri ragazzi che non portano a casa la vittoria nonostante la doppietta di Paganotto. Squadra al secondo posto in classifica.

