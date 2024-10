news

CERIANO LAGHETTO – Alcuni si sono spezzati, altri sono rimasti interi ma tutti sono evidentemente caduti da un mezzo di passaggio. Sono molti gli automobilisti che stamattina, giovedì 24 ottobre, hanno visto i carico di mattoni alla rotonda tra Ceriano Laghetto e Dal Pozzo.

L’ipotesi che sia un intero bancale “perso” per una curva percorsa ad una velocità troppo sostenuta o perchè non caricato in modo opportuno. Del resto è persino visibile la confezione dei mattoni.

Sono arrivate diverse segnalazioni, intorno alle 10,30 in modo che si possa provvedere alla messa in sicurezza. C’è stato un tentativo di allertare i mezzi di passaggio mettendo due bancali in piedi con un cono stradale. Non ci sono però ostacoli immediati alle circolazioni: le auto riescono a circolare evitando il carico. Tutta da chiarire, almeno al momento la dinamica di quanto accaduto.

