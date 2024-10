Sport

CARONNO PERTUSELLA – L’Asd Fujiyama Karate Club ha iniziato la stagione sportiva con un grande successo: Lorenzo Gabbatore, uno dei suoi atleti, ha ottenuto la cintura nera 5° Dan. Il risultato è arrivato al termine dello stage tecnico nazionale di karate Fesik, che si è svolto a Gaeta dal 27 al 29 settembre. Durante l’evento si sono tenuti gli esami per i passaggi di grado delle cinture nere e Gabbatore ha superato brillantemente la prova, distinguendosi nelle tecniche, nei kata con avversari e nelle prove di combattimento. La commissione tecnica nazionale ha lodato la sua prestazione, conferendogli il diploma di 5° Dan.

Il maestro Giovanni Salafia, soddisfatto del risultato, ha espresso grande orgoglio per Gabbatore, definendolo un atleta fedele e competente, oltre che un ex agonista nazionale di alto livello. Gabbatore collabora già da tempo con Salafia e Paolo Venanzi, anch’esso cintura nera 6° Dan, nell’allenamento degli atleti del club caronnese.

L’attività del Fujiyama Karate Club è ripresa da settembre nella palestra della scuola Ignoto Militi. Gli allenamenti si svolgono il lunedì e il giovedì, con corsi dalle 18:30 alle 19:30 per principianti e cinture colorate fino alla blu, e dalle 19:30 alle 20:30 per cinture marroni e nere. Chiunque sia interessato può partecipare a due lezioni di prova gratuite, semplicemente presentandosi qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il club via email all’indirizzo: [email protected].

(foto dal profilo Facebook di Fujiyama Karate Club)

