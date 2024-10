Città

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Un grande successo per l’evento organizzato da Enpa Saronno, “Canili e gattili: aspetti burocratici e gestionali”. L’evento si è tenuto lo scorso lunedì 21 ottobre nella biblioteca civica di Caronno Pertusella e ha visto tantissimi partecipanti, interessati a dare il proprio contributo per gli amici a quattro zampe.

Il tema dell’incontro è stato il canile e gattile dinamico: come è cambiata l’attività gestionale e di relazione con gli animali ospitati nel nuovo sistema di strutture ricettive, ma anche come si ottengono le autorizzazioni per aprire una struttura e cosa si fa all’interno della struttura dalle pulizie alla relazione con gli animali ospiti, la gestione dei volontari e i manuale di autocontrollo; cos’è un oasi felina e qual è la normativa che gira intorno a tali strutture.

Un evento molto formativo, tenuto da esperti del settore, tra cui anche veterinari di Ats Insubria, e che ha visto, alla fine, il rilascio di un attestato di partecipazione.

