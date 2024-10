iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nella serata di domani, venerdì 25 ottobre, alle 21 nella sala della sede comunale di via Cardinal Branda Castiglioni, è fissata la riunione della Commissione consiliare Affari generali.

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno l’affidamento in house providing a Coinger srl del servizio di igiene urbana e ambientale nel comune di Castiglione Olona; la bozza regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale (Tarip); una variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024-2026.

Come ricordano dall’amministrazione civica castiglionese, le riunioni della commissione sono aperte al pubblico e dunque tutti gli interessati possono assistere.

(foto archivio: il palazzo comunale di Castiglione Olona. Domani sera si tiene la riunione della commissione comunale)

24102024