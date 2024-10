Politica

MONZA -“Esattamente 7 anni fa, milioni di cittadini lombardi hanno detto ‘Sì’ all’autonomia, segnando un momento storico per la Lombardia e per il nostro Paese”. Così Alessandro Corbetta, presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia, celebra l’anniversario del referendum che ha aperto la strada verso l’autonomia della Lombardia.

“Quella giornata, voluta e promossa da Roberto Maroni insieme a Luca Zaia, è stata un punto di svolta. Grazie all’impegno della Lega, oggi la legge che definisce il percorso per ottenere l’autonomia differenziata è stata approvata. Finalmente, dopo anni di lavoro e attesa, riparte la trattativa tra Regioni e Governo. In questi mesi abbiamo assistito a una vergognosa campagna anti-autonomia da parte del Pd e dei grillini, ma la sinistra centralista non riuscirà a fermare la Lombardia e la battaglia per il federalismo. Siamo al fianco del presidente regionale Attilio Fontana: è il momento di lasciare che la Lombardia esprima tutto il suo potenziale, per il bene di tutti”, ha concluso Corbetta”.

24102024