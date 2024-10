Città

SARONNO – E’ stata protocollata ieri sera, mercoled’ 23 ottobre, le dimissioni di Marta Gilli consigliera indipendente dalla presidente della commissione Pgt. La motivazione? L’assenza di riscontri da parte del sindaco sulla richiesta di convocare la commissione.

Ecco il testo integrale della missiva

Sono passati quasi 21 mesi dalla delibera GC del 9 febbraio 2023 di avvio del procedimento di variante generale al PGT.

Come noto, il cronoprogramma, che avevamo inizialmente considerato, prevedeva che le “linee guida” fossero definite a febbraio 2024, per andare in adozione in Consiglio intorno a febbraio 2025.

A questo punto, ritengo che non sia più garantito che il procedimento possa concludersi prima della fine della consiliatura (anche a voler considerare la fine naturale), con il conseguente rischio di sostenere spese non più giustificate.

Ero, pertanto, dell’idea di convocare la Commissione per discutere la questione insieme a voi. Tuttavia, la mia proposta non ha ricevuto riscontro alcuno da parte del signor Sindaco.

Per tali ragioni, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni con effetto immediato.

