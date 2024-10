news

STARS, il token nativo del nuovo progetto Crypto All-Stars, con il lancio della nuova piattaforma MemeVault, che permette ai suoi investitori di guadagnare tramite lo staking delle meme coin, è riuscito finora a superare il traguardo di $2,5 milioni in prevendita.

Ciò che contraddistingue il MemeVault è anche l’utilizzo dello standard ERC-1155, che permette così di supportare un’ampia gamma di meme coin provenienti da diverse blockchain in un unico contratto.

Ecco le caratteristiche di STARS, le potenzialità del progetto e come partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo.

VAI ALLA PREVENDITA DI STARS

Il MemeVault è il nuovo ecosistema creato da Crypto All-Stars

Il MemeVault creato da Crypto All-Stars è una piattaforma che utilizza lo standard ERC-1155, grazie al quale gli investitori potranno mettere in stake tutte le meme coin più popolari. Si tratta di un protocollo di staking pensato per le meme coin, che consente loro di generare collettivamente reddito passivo.

In questo momento è possibile bloccare Dogecoin, Shiba Inu e le altre nove più popolari del settore, ma con il proseguire del progetto, ne verranno aggiunte altre. L’intera piattaforma è molto intuitiva, quindi dedicata anche ai principianti, per cui proprio tutti possono partecipare al progetto senza difficoltà, ottenendo introiti dalle meme coin.

Inoltre gli investitori possono approfittare anche subito dello staking di $STARS, con un APY attuale pari al 585%.$STARS è il token nativo del progetto e ha un’utilità senza pari, in quanto è in grado di triplicare le ricompense per gli staker che utilizzano il MemeVault.

Grazie a Crypto All-Stars, gli investitori non solo realizzano plusvalenze ma ottengono anche un reddito passivo: il token STARS potrebbe ambire a un listing sui principali exchange, in quanto ha già una forte economia dovuta alle dinamiche che alimenta.

STARS: roadmap, tokenomica e manovre di marketing

Crypto All-Stars può contare su una roadmap molto interessante, che include in tutto tre fasi: la prima è la prevendita, attualmente in corso, il cui obiettivo è quello di offrire il token nativo a un prezzo accessibile a tutti, ma che segue il meccanismo di prezzo crescente, per cui aumenterà man mano con il proseguire delle varie fasi.

Ma la raccolta fondi in prevendita è solo una parte di ciò che sta alimentando tutto l’entusiasmo attorno a Crypto All-Stars: il team ha fatto tutto il possibile per creare fiducia e far parlare la comunità.

Sul canale Telegram di Crypto All-Stars ci sono quasi 3.000 utenti, mentre sulla pagina Twitter del progetto sono quasi 18.000 i seguaci. Inoltre Crypto All-Stars è stato sottoposto a due audit da parte di Coinsult e SolidProof, che hanno analizzato gli smart contract del progetto e non hanno riscontrato problemi nel loro codice.

Il team dà inoltre grande importanza al marketing, per il quale ha accantonato il 20% della fornitura totale di STARS, ovvero oltre 8,4 miliardi di token, che verranno utilizzati per attrarre ancora più investitori nel progetto.

Come acquistare STARS in prevendita

Crypto All-Stars sta riscuotendo grande successo e ha raccolto al momento oltre $ 2,5 milioni nella sua prevendita, che vede uno STARS venduto attualmente a $ 0,0015188: anche gli youtuber crypto si interessano alle potenzialità di un token che potrebbe fare 100x con il listing.

Per partecipare alla prevendita di STARS prima del prossimo aumento di prezzo, basterà collegare alla pagina ufficiale del progetto il proprio crypto wallet e utilizzare Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, o una carta di credito/debito bancaria, per l’acquisto del numero di token desiderati.

Riuscirà Crypto All-Stars a seguire la scia della mania delle meme coin? È troppo presto per dirlo, dato che non esiste ancora una data di rilascio per il token STARS, ma con l’entusiasmo crescente attorno al MemeVault, Crypto All-Stars si sta sicuramente posizionando per una crescita futura.

VAI ALLA PAGINA UFFICIALE DI CRYPTO ALL-STARS