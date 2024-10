Eventi

BOLLATE – Fondazione Augusto Rancilio è lieta di annunciare che l’opera Gold column di Barbara Chase-Riboud, conservata a Villa Arconati e parte della collezione d’arte contemporanea di Espace Kiron, è approdata al Museo del Louvre di Parigi ed è esposta dal 9 ottobre sotto la grande Piramide per la mostra personale dell’artista “Quand un nœud est dénoué, un dieu est libéré”, visitabile fino al 6 Gennaio 2025.

Al Louvre, Barbara Chase-Riboud propone la scoperta di tre delle sue opere negli spazi più emblematici del museo: sotto alla Piramide, la stele Gold column (1973) evoca la presenza di una figura regale. Nelle collezioni d’arte greca, etrusca e romana e nelle collezioni d’arte egiziana, la figura di Cleopatra – centrale nell’opera dell’artista da quando scoprì il fascino dell’Egitto nel 1958 –viene invocata: principessa greca e d’Egitto, donna erudita e politica, è presente in due dipartimenti del Louvre che vengono legati tra loro dall’artista.

Nel suo viaggio, Barbara Chase-Riboud risale il Nilo e visita i monumenti d’Alessandria, di Luxor e del Cairo. E ne ritorna trasformata. La serie Cléopâtre comprende cinque sculture monumentali realizzate in un periodo di trent’anni (1973 – 2003), di cui due sono presenti al Louvre: queste sculture, simili ad armature, si compongono di centinaia di tessere di bronzo legate da fili di cuoio. Questa installazione è illustrata dai versi di Portrait of a Nude Woman as Cleopatra, pubblicato nel 1987.

Un’esposizione che si fonde con la storia del Louvre e al contempo racconta l’arte e la vita di Barbara Chase-Riboud: sotto la Piramide la Gold column risplende in tutta la sua maestosità e lucentezza, che in seguito alla mostra tornerà a villa Arconati.