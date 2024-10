Città

SARONNO – E’ in programma domani, venerdì 24 ottobre, il corso di difesa personale per gli operatori di polizia locale organizzato dall’associazione Apollos in collaborazione con la partecipata Saronno Servizi. Il percorso formativo, organizzato con un esperto di Krav Maga, è pensato e dedicato proprio agli agenti e si terrà al Palaexbo di via Parini. Si tratta solo di una delle proposte del sodalizio, guidato dal febbraio scorso da un nuovo direttivo, che per lunedì 28 ottobre, ad esempio, ha organizzato una giornata di formazione con agenti che arriveranno a Saronno da 5 province con un approfondimento sui veicoli abbandonati.

