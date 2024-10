news

Il termine GambleFi viene dall’unione di due parole inglesi, da un lato c’è “gamble”, ovvero il gioco d’azzardo, mentre il “fi” è l’abbreviazione di “finance”, ovvero finanza. Sta pertanto a indicare un segmento della finanza moderna, legata alle criptovalute, che include anche il gioco d’azzardo. Sono sempre più gli sviluppatori che lanciano token pensati per questa attività, utilizzabili in tandem su piattaforme innovative con tanti vantaggi a disposizione per i giocatori, ma anche per gli investitori.

E a tal proposito, uno dei progetti che sta acquistando maggiore trazione è Memebet Casino, un nuovo casinò che opera su Web e su Telegram. Ma qual è la differenza rispetto ai tanti altri casinò che già esistono e che permettono di scommettere usando le criptovalute? In questo caso, la differenza è nelle cripto utilizzabili. Memebet Casino è il primo a permettere l’uso esclusivo di meme coin del calibro di DOGE, SHIB, PEPE e BONK. Dettaglio che ha subito suscitato grande clamore, attirando investitori e giocatori.

Una prevendita di successo

La prevendita di Memebet, sebbene sia stata lanciata da poco, ha già raccolto più di 500.000 dollari in finanziamenti, rivelandosi quindi molto interessante e potenzialmente remunerativa per i primi investitori. Il traguardo è stato anche prontamente festeggiato sulla pagina ufficiale X, con la pubblicazione di un post a tema:

$500k raised! Hit it big, riding that high, no way we’re stopping now Join the presale today – https://t.co/5ULaZxbHA0 pic.twitter.com/tUIEf1jRuO — MemeBet (@Memebetcasino) October 22, 2024

Non è però l’unico, dal momento che sono quotidiani i meme pubblicati che coinvolgono i tanti personaggi del settore. Un modo per creare engagement con la community e incentivare l’uso di MEMEBET sulla piattaforma. Se vi state chiedendo cosa ci guadagnano gli investitori a usare il token acquistato per giocare nel casinò, è presto detto. Bisogna infatti sottolineare che il team di sviluppo di Memebet Casino ha messo in atto un sistema di airdrop Play-to-Earn. In sostanza, più si gioca e più si può guadagnare, con una fornitura di token aggiuntiva per chi utilizza attivamente MEMEBET.

Il 20% dei token totali sono stati appositamente allocati per questa attività, quindi una grande fetta sarà assegnata ai giocatori tramite airdrop. Non solo un semplice investimento, ma un modo per far presa sugli utenti in maniera alternativa. Con i mercati delle meme coin e del gioco d’azzardo online in forte crescita, Memebet Token è posizionato strategicamente all’incrocio di questi due settori in espansione, offrendo un significativo potenziale di crescita.

Gli investitori possono acquistare token a 0,026$ utilizzando ETH, USDT e BNB. Con il progredire di ogni fase, il prezzo aumenterà gradualmente, quindi partecipare anticipatamente offre il potenziale di guadagno migliore. Quando MEMEBET arriverà sui principali exchange, potrebbe vedere una maggiore richiesta e conseguente apprezzamento, permettendo agli investitori di concretizzare risultati soddisfacenti.

Nella presale sono disponibili 1,4 miliardi di token, che rappresentano il 70% della fornitura totale. Il 20% come già detto è dedicato alle ricompense mentre il restante 10% è destinato alla liquidità. Memebet Token sta guadagnando slancio anche sui social media, con la sua pagina ufficiale su X e il canale Telegram che crescono rapidamente, con centinaia di nuovi follower ogni giorno.

Partnership e sponsor

Per gli investitori è molto importante sapere che un progetto sia sicuro, per poter investire senza patemi d’animo. Da questo punto di vista Memebet Casino è particolarmente preciso, con la pubblicazione sul portale ufficiale di un audit da parte della società di verifica Coinsult. In questo è sottolineato che gli acquirenti di MEMEBET riceveranno subito i loro token, permettendo così di utilizzarli nel Memebet Casino e partecipare all’aridrop della Stagione 1. Per assicurare un lancio sicuro, inoltre, il trading è sospeso durante la prevendita per prevenire la creazione di liquidità non autorizzata. Solo al termine della prevendita questa sospensione verrà rimossa. A ciò si aggiunge anche la collaborazione con l’Argentina National Team, di cui Memebet Casino è sponsor regionale. In sostanza, è un progetto serio e affidabile che gli investitori possono prendere in considerazione.

