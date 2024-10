Groane

MISINTO – Con un comunicato congiunto le liste civiche di minoranza “Insieme per Misinto” e “Amare Misinto” chiedono un consiglio comunale straordinario con all’ordine del giorno “Chiarimenti in merito alle condizioni del plesso scolastico e della palestra di via Mazzini 10 e ai disagi scaturiti dal trasferimento temporaneo di quattro classi della scuola primaria di Misinto nella scuola secondaria di Lazzate”.

“Dopo la variazione di bilancio urgente approvata il 24 maggio 2024 – spiegano – le promesse del sindaco di ultimare i lavori di ristrutturazione del tetto prima dell’inizio dell’anno scolastico, ci ritroviamo ad affrontare, dopo 15 mesi dalla grandinata, non pochi disagi.

E spiegano: “Nelle settimane scorse sono accaduti tre fatti molto gravi. Mercoledì 8 ottobre, l’Amministrazione Comunale, firmando una circolare condivisa a tutti i genitori e pubblicata sul sito del comune, si assumeva la responsabilità di garantire la sicurezza dell’edificio scolastico. Questa circolare è stata smentita neanche 24 ore dopo, quando la dirigente scolastica ha avvertito le famiglie degli alunni che fanno lezione al piano superiore di tenere i propri figli a casa, data la pioggia presente all’interno dei locali scolastici. Venerdì 10 ottobre arriva una notizia incredibile, quattro aule vengono chiuse e i bambini costretti ad andare alle scuole medie di Lazzate”

Tutto ciò ci lascia perplessi e increduli. A nulla sono servite le interrogazioni presentate in consiglio comunale e le continue richieste di chiarimenti in merito alla vicenda.

“Continuiamo a sostenere – affermano le liste civiche – che si potesse e si dovesse intervenire prima sulla struttura. I lavori potevano partire subito dopo la grandinata, non era necessario attendere il mese di maggio del 2024. Oggi, a 15 mesi dalla grandinata, genitori e personale scolastico si trovano ad affrontare non pochi disagi! Per questo riteniamo che un consiglio comunale straordinario rappresenti l’opportunità per chiarire tutti i passaggi di questa spiacevole vicenda”.

