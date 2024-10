Città

SARONNO – Succede fra corso Italia e via Garibaldi: alcuni cittadini di Saronno hanno segnalato all’Amministrazione una situazione di illuminazione insufficiente nel centro città.

I lampioni, ormai sporchi da anni senza interventi di pulizia, emanano solo una luce debole, peggiorando la visibilità nelle ore serali e notturne. Questo problema, secondo i residenti, contribuisce all’aumento di episodi di micro-criminalità nel quartiere, creando un ambiente ideale per attività illecite. Un abitante ha documentato la situazione con fotografie, mettendo in evidenza lo stato di degrado dei lampioni, coperti di terra e polvere. I cittadini si chiedono “perché il Comune non intervenga per garantire una manutenzione regolare e migliorare la sicurezza del quartiere”.

(foto: lampioni decisamente sporchi in centro città)

24102024