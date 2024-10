Eventi

CESATE – L’evento più atteso dell’anno per gli appassionati del mondo tecnologico e del software libero. Il “Linuxday”, in programma dalle 10 alle 19 nella biblioteca comunale di Cesate, rappresenta un’opportunità unica per esplorare e approfondire il mondo di Linux.

Durante questa giornata, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi completamente nell’universo Linux, guidati da esperti che condivideranno conoscenze, competenze e passione per il mondo open source. A partecipare saranno tre protagonisti d’eccezione:

Abc solution provider di Cesate: specialista nell’implementazione di soluzioni Linux personalizzate, pronto a offrire consulenze pratiche e applicate;

specialista nell’implementazione di soluzioni Linux personalizzate, pronto a offrire consulenze pratiche e applicate; Digital sherpa di Olgiate Olona : vero e proprio sherpa digitale accompagnerà passo dopo passo alla scoperta e all’uso di Linux.

: vero e proprio sherpa digitale accompagnerà passo dopo passo alla scoperta e all’uso di Linux. Green Nerd di Gallarate: Focalizzato su soluzioni tecnologiche sostenibili, illustrerà come Linux può contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’iniziativa è una celebrazione dei valori dell’open source, che non solo promuove la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, ma rappresenta anche un importante passo avanti verso una tecnologia più equa e accessibile per tutti. Adottando soluzioni Linux, le aziende e i privati possono:

ridurre i costi grazie alla gratuità e alla flessibilità del software open source.

grazie alla gratuità e alla flessibilità del software open source. promuovere l’innovazione f avorendo la creazione di soluzioni su misura attraverso la collaborazione.

avorendo la creazione di soluzioni su misura attraverso la collaborazione. sostenere l’ambiente utilizzando software efficiente e ottimizzato, contribuendo alla riduzione dell’e-waste e del consumo energetico.

Per ulteriori informazioni, contattare: [email protected].