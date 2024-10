Comasco

LOMAZZO – L’altro giorno è iniziato il progetto sperimentale di presenza di un operatore ai cimiteri di Lomazzo e Manera.

Come spiegano dall’Amministrazione civica “il progetto, in collaborazione con Auser Insieme Lomazzo, prevede una presenza, a giorni alterni, di un operatore che si occuperà di mantenere in ordine gli spazi cimiteriali e segnalare problematiche di carattere tecnico più complesse”. Come rilevano dal palazzo comunale “il progetto durerà 180 ore in totale, alla conclusione di esse sarà valutata la prosecuzione della iniziativa”.

Senz’altro, si tratta di un servizio in più per i visitatori delle due strutture cimiteriali lomazzesi e per le persone che li frequentano per fare visita alle tombe dei loro cari.