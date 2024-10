Città

SARONNO – “E’ una situazione pericolosa per i bambini che rischiano di cadere ma anche per i nonni e i genitori che li vanno a prendere. L’asfalto è davvero tanto dissestato non è possibile realizzare un intervento di manutenzione?”. E’ la domanda a cui dà voce una mamma di un piccolo studente della scuola elementare del quartiere Matteotti di via Albertario.

La zona è stata, negli ultimi anni, oggetto di un intervento di ripensamento dei marciapiedi ma i genitori chiedono uno sforzo per sistemare anche l’asfalto. “Al di là dei rischi di danneggiamenti alle auto – spiegano – il problema è proprio che trovandosi davanti alla scuola capita spesso che i bimbi cadano mentre camminano accanto ai genitori o inciampino fratellini e sorelline o ancor più problematico si “blocchino” passeggini e carrozzine.

Una segnalazione che è arrivata all’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che si è subito interessata del problema realizzando subito un sopralluogo punto di partenza per valutare la situazione con i tecnici comunali.

