SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura di Saronno.

In qualità di presidente della commissione Cultura, voglio fare un plauso alla buona riuscita della festa al Matteotti di Domenica 13: Culture in festa e future inclusion. Un grande evento che ha animato il quartiere , una sorta di viaggio tra diverse culture con balli, canti, laboratori per bambini e stand gastronomici. Importante la presenza delle associazioni. Un’occasione per celebrare la ricchezza culturale e l’inclusione, l’evento infatti si inserisce nel progetto Futureinclusion.

Ritengo sia stata una giornata importante perché pensata per gli adulti ed i bambini. Ricordiamo che una città deve essere non solo a misura d’uomo ma anche di bambino, in quanto cittadino. Ho portato mio figlio il quale si è divertito grazie anche ai bellissimi laboratori di maschere e zucche. E’ stato bello poter entrare in contatto con diverse tradizioni culturali e conoscerle meglio.

Un momento importante per il Matteotti che ha visto una grande affluenza di cittadini ed ha animato le vie. Perché, come ci ricorda lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun “con la cultura si impara a vivere insieme; si impara soprattutto che non siamo soli al mondo.”