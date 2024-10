Città

SARONNO – Si è conclusa la giornata dedicata alla cultura e alla beneficenza: domenica 20 ottobre, al cinema Prealpi, si è tenuto l’evento che ha visto la collaborazione di Lilit e Culturalmente&musicalmente, dal titolo “Ed io avrò cura di te”, dalle parole di Franco Battiato, a cui la giornata era dedicata.

“Difficile descrivere la giornata di ieri senza correre il rischio di essere ridondanti di aggettivi superlativi – Così commenta Anna Clerici, presidente dell’associazione Culturalmente&musicalmente – Il prezioso docufilm “Io chi sono, in viaggio con Battiato”, realizzato da Lino Pinna, ci ha lasciato così tanti spunti di riflessione la cui sintesi sarebbe davvero riduttiva. Lasciamo un messaggio importante, sul viaggio della nostra vita non relegato ai soli quattro punti cardinali, ma alle sei direzioni: volgendo lo sguardo verso l’alto e verso il basso. E nelle stupende parole delle canzoni interpretate da Francesca Visentin accompagnate alla chitarra da Marco Pontiroli, vi è stato il file rouge delle testimonianze dirette.”

“Sincere, commosse, accorate, vere – continua – dalle pazienti Ilaria Rosa e Gloria che hanno con coraggio condiviso la loro esperienza, alle infermiere Simona, Elisabetta e Cinzia che ogni giorno sono professionalità ma anche traier di forza e coraggio, alle psicologhe Marconi e Bricchi, che parafrasando le parole di Battiato nella “Cura”, hanno ricordato il loro essere di aiuto con silenzio e pazienza e alla splendida Monica Muscarà, responsabile del reparto di oncologia di Saronno e Busto e fiduciaria Lilit sezione di Saronno, che ogni giorno con costanza, dedizione e amore, supporta il team e le sinergie sul territorio.”

“Ricordiamo – conclude – le volontarie Lilit che da oltre 25 anni donano il loro tempo al servizio dell’organizzazione e che ieri hanno ricordato l’importanza di crescere come numero sul territorio. Grazie alle parole del Claudio Verusio, storico primario dell’oncologia di Saronno e ora di supporto al Day Hospital Oncologico di Busto, intervenuto per ricordare i progressi della medicina in questi ultimi 20 anni e a Giovanni Trotti, referente Lilit di Varese per aver sottolineato l’importanza della prevenzione. Grazie alla nostra Antonella Monti, membro del direttivo dell’associazione culturalmente&muscialmente, nonché socia Lilt, ma soprattutto grande talento poetico, che ha interpretato l’inedito “Simbiosi”, scritto per l’occasione, conquistando il pubblico presente in sala. Si ringraziano Ginevra, Gabriele Christian e Francesco , quattro ragazzi di 16 anni che prestano il loro servizio agli eventi della nostra associazione, in maniera impeccabile e professionale. Si ringraziano tutti gli intervenuti, gli sponsor e l’amministrazione per il patrocinio concesso. Si rafforza sempre di più il nostro “senso di far rete”: quella bella, quella che unisce, che fa crescere. La rete che ci ricorda che siamo tutti uniti e che gli altri, ancora una volta, siamo noi.”

(foto di Armando Iannone)