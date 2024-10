Città

SARONNO – Dopo la presentazione del progetto “Punto Expo 2025” idealizzato dall’associazione socio culturale saronnese Renaissance in collaborazione con Arcadia svolta lo scorso 22 ottobre in villa Gianetti a Saronno, le due associazioni organizzatrici hanno ufficializzato il patrocinio ottenuto dal comune di Saronno.

Riguardo il progetto si è espresso il console onorario della Tanzania e commissario generale del padiglione della Somalia Marco Conca: “Abbiamo una grande opportunità, quella di avvicinare paesi africani emergenti come la Somalia e la Tanzania: il primo una nazione dagli antichi legami con l’Italia che ha attraversato momenti difficilissimi e che tutt’ora viva una grande instabilità, il secondo invece un paese pacifico e stabile con grandi possibilità di investimento per le imprese italiane. Solo a Zanzibar risiedono stabilmente oltre 2000 connazionali. L’iniziativa di Arcadia e Renaissance – ha proseguito Conca – sarà lo spunto per conoscere queste due realtà così diverse ma entrambe interessanti. Come Commissario del padiglione ho coinvolto il grande artista somalo Kouki Saitou che ha realizzato dei bellissimi oggetti di merchandising (magliette realizzate tra l’altro in Italia) che distribuiremo a Osaka e che renderemo disponibili durante gli eventi che realizzeremo sul territorio”.

Infine, le parole del consigliere provinciale Enrico Vettori: “Come Amministrazione Provinciale di Varese apprezziamo molto questa iniziativa perché pienamente in linea con la vocazione della nostra provincia di apertura al mondo . Sul nostro territorio insiste l’aeroporto intercontinentale di Malpensa che ci collega alle realtà dei cinque continenti e fa di Varese la porta d’ingresso all’Italia per quasi 30 milioni di passeggeri l’anno. Saronno e il Saronnese, collocati lungo la linea del Malpensa Express in posizione equidistante dalla grande metropoli milanese, sono il luogo ideale per realizzare eventi che facciano da vetrina per le nazioni che partecipano a Expo.”

