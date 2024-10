Città

SARONNO – In stato confusionale, ma in buona salute: una gatta è stata recuperata nei giorni scorsi a Saronno, ma non ci sono indizi su chi sia il suo padrone.

Si tratta di una gatta grigia, simil certosina, sicuramente anziana, e ben curata, che vagava, un po’ spaesata, in via Piave a Saronno. Più precisamente, è stata recuperata tra i civici 144 e 146 della via, a bordo strada. E’ ben tenuta e in ottima salute, sebbene la sua vista sia sicuramente un po’ calata per via dell’età; è evidente che sia di qualcuno, ma l’assenza del microchip non permette di risalire al padrone.

Al momento, la gatta si trova affidata alle cure dei volontari del gattile della protezione animali di Legnano, in via Don Milani 24, dove è stata chiamata “Nebbia”. Non cessano, però, sui social, le ricerche del proprietario, così che la gatta possa ritornare al calore della sua casa e della sua famiglia.

Se qualcuno dovesse riconoscerla, può chiamare per ulteriori informazioni la volontaria Nadia al numero telefonico 339/7123898.