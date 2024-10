Città

SARONNO – Sono arrivate da qualche giorno ma continuano ad essere un’attrazione per grandi e piccoli. Il riferimento va al gregge di pecore del pastore bergamasco Gabriele che anche quest’anno passerà l’inverno tra saronnese, bassa comasca e Brianza. Sono 600 le pecore a cui si aggiungono asili e l’ormai notissimo cane Tarzan indispensabile aiuto ai pastori. Negli ultimi giorni, pioggia permettendo, è continuato il via vai di curiosi per fotografare il gregge. Ad incuriosire i saronnesi anche le caprette a partire dalla vivace Rosina.

Per le foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa

