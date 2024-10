Groane

SOLARO – Tra letture, giochi, laboratori e animazioni. Biblioteca in Festa accenderà le sale del Polo di Comunità Regina Elena con un ricco programma di eventi in calendario da giovedì 24 a domenica 27 ottobre. La festa della biblioteca di Solaro aprirà la struttura a grandi e piccini, promuovendo il piacere della lettura, ma anche la frequentazione del Polo di Comunità di piazza Cadorna come punto di riferimento culturale e sociale del territorio.

Si comincia giovedì 24 alle 17 con la lettura laboratorio Drizziamo le orecchie, proposta per bambini dai 4 agli 8 anni, con la realizzazione di un simpatico accessorio che non può proprio mancare ai piccoli lettori. A seguire, venerdì alle 21, ci sarà la Serata Game in collaborazione con l’associazione Faro Games, dedicata ad adulti e ragazzi dai 10 anni; sarà un appuntamento all’insegna dei giochi da tavolo per una sfida all’ultimo dado.

Sabato 26 è in programma il primo evento del calendario di letture Nati per leggere: l’incontro si terrà alle 11 ed è aperto a tutti, curato dai volontari della rassegna. Nella stessa giornata di sabato, alle 15.30, la biblioteca ospiterà l’incontro di lettura per adulti Silent book club a cura di Elena Grandin.

In chiusura di giornata, alle 21, ci sarà invece la serata con delitto “C’è un cadavere in biblioteca”, a cura di Csbno per un massimo di 25 posti su prenotazione. La bibliofesta si concluderà domenica 27 alle 16.30 con il gioco-spettacolo “Il bibliotopo”, durante il quale tutti insieme si dovrà aiutare il signor Biblico Tecario a ritrovare i libri che ha smarrito; l’appuntamento a cura di Marco Clerici è ad ingresso libero.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0296984399 oppure all’indirizzo [email protected].

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Ogni anno quando arrivano i giorni della festa della nostra biblioteca non vediamo l’ora di scoprire il programma tutti insieme e di partecipare ai tanti e variegati eventi che ci vengono proposti dal fantasioso lavoro dei bibliotecari, degli uffici e dei volontari. Ristrutturando il Polo di Comunità Regina

Elena pensavamo sicuramente ad un utilizzo quotidiano degli spazi, ma anche a grandi eventi come questo, per coinvolgere sempre di più grandi e piccini rispetto alla bellezza della lettura ed al divertimento di frequentare la biblioteca. Aspettiamo davvero tutti per gli appuntamenti in programma e per festeggiare insieme la nostra

biblioteca».

