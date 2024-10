iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Roberto Castiglioni, assessore ai Lavori pubblici, territorio e Edilizia privata del Comune di Venegono Superiore, ha aderito a Lombardia ideale, assumendo il ruolo di responsabile per la zona del Seprio. L’annuncio è stato dato da Giacomo Cosentino (nella foto), vice presidente del consiglio regionale e segretario di Lombardia ideale.

Leslie Mulas, coordinatore provinciale di Lombardia ideale per la provincia di Varese, ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Castiglioni nel gruppo, definendolo “una persona specchiata, onesta e concreta, apprezzata da molti, anche al di là degli schieramenti politici”. Mulas ha poi sottolineato le qualità di Castiglioni, evidenziando la sua passione e competenza, considerate essenziali per un’azione politica efficace e orientata al servizio della comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

24102024