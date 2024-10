ilSaronnese

GERENZANO – La cooperativa il Granello è stata scelta dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, tra le realtà che si occupano di disabilità per rappresentare l’Italia a livello mondiale durante il G7-Disability inclusion. Dal 13 al 15 ottobre, quattro ragazzi ed i loro educatori della Cooperativa sono stati invitati in Umbria non solo a partecipare alla cerimonia di apertura tenutasi nella splendida cornice della città di Assisi, ma sono stati parte attiva durante il pranzo della seconda giornata nel Castel di Solfagnano.

Data l’esperienza nell’ambito della ristorazione, avendo aperto da ormai 2 anni il bar ristorante In-perfezione al parco degli Aironi di Gerenzano all’interno del quale lavorano persone con disabilità, Matteo, Serena, Eleonora e Davide sono stati scelti per servire durante il pranzo di martedì 14 ottobre.

“Ma davvero è stato scelto il Granello?”, “Ho paura, e se sbaglio?”, “Guarda quante persone”, “Sono bello vestito così?”. Queste sono alcune delle frasi dette dai quattro ragazzi del Granello che hanno partecipato al G7-Disability Inclusion.

“E’ stata un’esperienza fantastica, anche io come i ragazzi quasi non ci credevo quando abbiamo ricevuto l’invito – afferma il direttore dei servizi educativi Luca Landolfi – e sono rimasto ancor più incredulo quando ci è stato proposto di far intervenire i nostri ragazzi e

farli servire al pranzo dei ministri del G7”.

Dal Kenya agli Stati Uniti d’America; dal Giappone al Canada; dalla Francia all’Inghilterra; questi sono solo alcuni degli Stati rappresentati da funzionari, ministri, responsabili durante i tre giorni di evento. In un unico luogo si sono incontrate culture diverse che avevano come denominatore comune l’attenzione, l’apertura e l’accoglienza nella forma di più pura inclusione di persone con disabilità.

“Il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Così recita la pagina iniziale del sito dedicato al G7-Disability Inclusion; – cita Luca Landolfi – e la Cooperativa il Granello da sempre ha questa mission: dare gli strumenti a tutte le persone di sentirsi e far sentire gli altri parte di un’unica società attenta”.

“In questi giorni l’abbiamo sentito dire spesso: siamo in un momento storico di cambiamento a livello mondiale perché ci si confronta per la prima volta su un tema alla nostra Cooperativa molto caro: inclusione e disabilità – hanno sottolineato Veronica Ottolina e Marta Gozzoli, educatori della cooperativa – E’ stato un evento che rimarrà nella storia per il cambiamento che porterà ed il Granello c’era”.

“II Granello c’è quotidianamente per tutte quelle persone che hanno bisogno di percorsi personalizzati, per tutti quei familiari che necessitano di un sostegno, per coloro che cercano un posto da chiamare casa o un lavoro o un ambiente che semplicemente accolga. Il Granello c’era, c’è e non smetterà di esserci”, conclude Luca Landolfi.

La cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di

formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale. Attualmente sono attivi i servizi di formazione all’autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i centri socio educativi (Saronno, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

A Cislago, inoltre, c’è Il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente

accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi. Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti.