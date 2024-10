Città

SARONNO/SARONNESE – Numerosi e variegati gli eventi di questo fine settimana: dallo spettacolo teatrale a favore dell’associazione Saronno Point ODV al teatro Prealpi questa sera, alla mostra del libro antico e raro nella cornice storica villa Necchi Campiglio in centro a Milano.

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre

MILANO – La storica villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14, accoglie per tre giorni la “Mostra del libro antico e raro”: un evento organizzato dal Fai – fondo ambiente italiano in collaborazione con ALAI – associazione librai antiquari d’Italia. Info e biglietti al sito internet www.villanecchicampiglio.it.

Venerdì 25 ottobre

SARONNO – Dalle 20.30, all’istituto Padre Monti di via Legnani 4, presentazione del libro “Nella buca delle lettere. Pensieroso diario di un prete e di un mondo in difficoltà” scritto da padre Aurelio Mozzetta.

SARONNO – Alle 21, al teatro Prealpi, va in scena “La Notte dell’Innominato” spettacolo teatrale organizzato da “La Compagnia della Ruota” con il patrocinio del Comune a favore di Saronno Point ODV. Informazioni al numero 338637448.

Sabato 26 ottobre

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, “Letture da brivido” in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate all’antica chiesa di San Francesco. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

ROVELLASCA – Ultimo giorno per visitare la mostra di libri artistico “Arte da Parte” dell’artista Carmen Pagani alla biblioteca civica di via De Amicis 1. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, “Ghe n’hu pien … la canonica” spettacolo dialettale della compagnia “I poco stabili” di Cantù. Prenotazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Domenica 27 ottobre

ORIGGIO – Dalle 9 alle 19, nella location di Corte Fabbrica in via Repubblica, “Festa d’Autunno”: degustazioni, hobbisti, truccabimbi e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.origgio.va.it.

CESANO MADERNO – Dalle 10, nella cornice storica di palazzo Arese Borromeo in via Borromeo 41, è possibile visitare la mostra “Progetto Genesi – arte e diritti umani” a cura di Ilaria Bernardi. Dettagli al sito internet www.associazionegenesi.it.

SOLARO – Alle 16.30, alla biblioteca Regina Elena di piazza Cadorna 1, spettacolo teatrale “Il bibliotopo” evento a ingresso libero per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al numero 0296984399.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio (in foto), l’amministrazione comunale invita i cittadini al tradizionale concerto organizzato in occasione della “Festa del Trasporto” con le musiche di George Gershwin. L’ingresso è gratuito, informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito