Comasco

TURATE – Un momento divertente e coinvolgente per iniziare a festeggiare Halloween con tanto colore, entusiasmo e… fantasmi. Domani sabato 26 ottobre, dalle 15 alle 18, la rotonda di via Luini sarà teatro della festa “Luna Pra’aki”, organizzata dalla contrada Pra’a per un Halloween speciale. Tra mostri, fantasmi e streghe, i bambini potranno divertirsi con dolcetti, giochi, premi e sorprese. Alle 16:30 è previsto l’Holi color ghost party, dove i partecipanti-prenotati, vestiti di bianco, si lanceranno in una coloratissima battaglia di polveri atossiche. Un pomeriggio pieno di allegria attende tutti. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al giorno successivo.

(foto archivio)

